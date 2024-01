Save the Panettone: l'iniziativa antispreco per il recupero del cibo delle feste

Le feste sono finite, ma quanto cibo è avanzato sulle nostre tavole? Così, per ridurre gli sprechi e salvare le specialità tipiche del Natale, torna anche quest’anno Save the Panettone, l’iniziativa post-natalizia di Too Good To Go, azienda a impatto sociale la cui missione è la lotta collettiva contro lo spreco alimentare. La campagna ha lo scopo di prolungare il gusto del Natale e contribuire a ridurre lo spreco di cibo in un momento dell’anno in cui questo si fa particolarmente sentire.

“Attraverso il ritorno della campagna Save The Panettone, anche quest’anno vogliamo incoraggiare un consumo più attento e l’adozione di buone pratiche per contrastare il più possibile lo spreco di cibo, in un periodo dell’anno nel quale questo si fa particolarmente sentire” commenta Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go. “L’iniziativa punta ad aiutare negozianti e consumatori a recuperare tutti quei prodotti alimentari legati a Natale, Capodanno ed Epifania che rischiano di essere gettati, anche se ancora in perfette condizioni”.

A proposito di Too Good To Go

Too Good To Go è un’azienda certificata B Corp ad impatto sociale, con la missione di ispirare e responsabilizzare tutti a combattere insieme lo spreco alimentare. Attraverso il suo mercato, la comunità di Too Good To Go si connette per salvare il cibo invenduto da una varietà di partner commerciali, tra cui supermercati, negozi, ristoranti e produttori. In 7 anni di attività, Too Good To Go ha contribuito a evitare che oltre 250 milioni di pasti andassero sprecati, l’equivalente di 625.000 tonnellate di CO2e evitate.

Si stima che il 40% di tutto il cibo prodotto venga sprecato ogni anno, contribuendo al 10% di tutte le emissioni di gas serra causate dall’uomo (WWF, 2021). Ecco perché la lotta allo spreco alimentare è indicata come la soluzione numero uno per risolvere la crisi climatica (Project Drawdown, 2020).

Le Suprise Bags

Secondo una recente ricerca di Too Good To Go in collaborazione con YouGov, durante le feste 6 italiani su 10 hanno dichiarato di acquistare più alimenti del necessario, con il 37% che ammette di gettarne via oltre un quarto. Per questo, sono state create le Surprise Bags Save The Panettone, che potranno contenere i dolci del periodo come panettoni e pandori e prodotti tipici delle Feste rimasti invenduti, ordinabili fino al 28 gennaio direttamente sull’app, scegliendo tra gli oltre 600 negozi che hanno aderito all’iniziativa. Solo lo scorso anno, infatti, sono state salvate oltre 3800 Bags.

Un’opportunità per prolungare l’atmosfera del Natale, con un gesto capace di avere un impatto positivo nel contrastare lo spreco, e per poter gustare prodotti tipici natalizi a prezzi vantaggiosi, in uno scenario che ha registrato l’aumento del prezzo medio di panettone e pandoro rispettivamente del 9% e 10% (fonte: Osservatorio Nazionale Federconsumatori).

Le ricette antispreco post-Natale

Dal recente sondaggio realizzato da Too Good To Go e YouGov è emerso che, tra le soluzioni adottate dagli italiani per evitare di gettar via il cibo avanzato dopo le feste, l’utilizzo di ricette antispreco sia una pratica diffusa (43%). A questo proposito, Too Good To Go, ha raccolto una serie di ricette creative e originali per dare una nuova vita agli avanzi di Natale e Capodanno, realizzando piatti gustosi con gli ingredienti tipici delle feste.

Ricetta: Cassatine di panettone ripiene di ricotta e cioccolato

Iniziate schiacciando gli avanzi di panettone, creando un composto abbastanza compatto da essere lavorato. Riempite poi degli stampi per muffin con metà del composto ottenuto, pressando bene fino a ottenere una base solida e riponete il tutto in freezer fino a quando la base non risulterà solida. Nell’attesa, prendete della ricotta fresca e mescolatela con gocce di cioccolato o canditi assortiti, fino a ottenere una crema omogenea.

A questo punto, recuperate gli stampini e riempiteli con la crema di ricotta e cioccolato. Ricoprite il tutto con il rimanente impasto di panettone, sigillando accuratamente i bordi. Come tocco finale, ricoprite i vostri muffin con il cioccolato fuso e lasciate riposare nuovamente in freezer. Una volta solidificati, potete spennellare la parte superiore delle cassatine con una glassa a base di zucchero a velo, albume e poche gocce di limone e terminare la preparazione decorandole con le gocce di cioccolato e i canditi avanzati.

Ricetta: Cioccolatini di pandoro

Spezzettate e tritate il pandoro avanzato, aggiungendovi due cucchiai di marmellata di arancia (meglio se già aperta così da non sprecarla), un goccio di liquore cointreau e un cucchiaio di crema di nocciole. Mescolate il tutto e formate un composto omogeneo. Preparate delle palline non troppo grandi, modellandole con le mani, e riponetele in frigorifero per una notte. Una volta indurite, potete ricoprirle con del cioccolato fuso a bagnomaria e lasciarle nuovamente in frigo a riposare per qualche ora, prima di servirle. Si conservano poi nei giorni successivi direttamente in frigo.

Di Indira Fassioni