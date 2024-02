San Valentino: il potere afrodisiaco del caviale

Perle preziose che non si indossano, da regalare per un’occasione romantica

San Valentino, la festa degli innamorati, è l'occasione perfetta per osare, stupire e indulgere nei piaceri della vita. Mentre i cuori e i cioccolatini sono ormai diventati la norma, perché non optare per un regalo che aggiunga una nota di lussuria e mistero, come il caviale?

Il caviale come “oro nero”

Paragonato spesso alla raffinatezza con cui valutiamo le gemme preziose, il caviale favorisce la stimolazione dei cinque sensi, presentandosi in un insieme di micro “perle” lucide che va dalla tonalità del grigio al bianco brillante. Al palato rivela un sapore delicato e sofisticato, avvolto da note di burro, noci e la salinità del mare. La modalità con cui si somministra, contribuisce a rendere ancora più speciale la festa degli innamorati; secondo gli intenditori di caviale si dovrebbe posizionare sul dorso della mano, tra pollice e indice, in modo che il calore del corpo ne possa amplificare il sapore e il profumo. Ma le uova di storione sprigionano il meglio delle proprie caratteristiche se schiacciate con la lingua contro il palato.

Qual è il segreto dietro il suo fascino afrodisiaco?

Il caviale regala un'esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi e risveglia il desiderio con ogni perla scintillante. La risposta risiede nella sua composizione nutrizionale ricca di sali minerali, tra cui lo zinco, che è essenziale per la produzione di testosterone, l'ormone chiave legato al desiderio sessuale sia negli uomini che nelle donne. Inoltre, il caviale è una fonte di iodio e fosforo, elementi che influenzano positivamente la produzione ormonale, creando un ambiente favorevole per l'intimità e la passione. Ogni perla, delicatamente schiacciata contro il palato, rilascia un'ondata di piacere che risveglia i sensi e accende la fiamma della passione.

Ma il vero fascino del caviale risiede anche nella sua presentazione elegante e sensuale. Le perle lucenti, disposte con cura su un letto di ghiaccio, brillano alla luce delle candele, creando un'atmosfera di lusso e romanticismo. Il loro profumo delicato e il loro sapore sottile invitano al bacio e al desiderio, mentre la loro consistenza setosa e il loro suono delicato sotto i denti aggiungono una dimensione tattile e uditiva all'esperienza.

Caviar Milan: il lusso del caviale persiano

Caviar Milan è il vero e puro caviale persiano, prodotto sulle rive del Mar Caspio, nel totale rispetto dell’ambiente. Un unicum nel mercato italiano e internazionale che è possibile acquistare online con consegna in tutta Italia ed Europa in un packaging refrigerato ed ecosostenibile, oltre che nel flagship store di Milano e in luxury corner dedicati nelle principali città italiane. Allevati in Iran, sulle sponde meridionali del Mar Caspio, gli storioni nuotano in vasche ad hoc, in cui è stato ricreato il loro habitat naturale, senza farmaci e accorgimenti artificiali.

A San Valentino, Caviar Milan arriva direttamente a domicilio per gli innamorati che scelgono l’intimità delle proprie mura domestiche, in un’elegante confezione regalo con due cucchiaini in madreperla, prodotti da artigiane iraniane sulle rive del Golfo Persico. Oppure per chi preferisce aprire i festeggiamenti con un aperitivo fuori casa, è possibile vivere l’esperienza degustativa nel flagship shop di Via della Moscova 27, Milano.

Quattro tipologie di caviale per San Valentino

Caviar Milan offre quattro tipologie di caviale:

Royal Sevruga e Baerii: unione di due storioni piccoli, presenta uova grigio chiaro che scoppiano in bocca, lasciando un sapore dolce e di nocciola.

Royal Beluga: lo storione più grande e l'unico predatore della famiglia, offre un caviale dal gusto estremamente cremoso e delicato.

Imperial Beluga: il più grande della famiglia degli storioni, produce caviale purissimo, dal colore grigio chiaro e a grandi granuli.

Almas Beluga: il più pregiato caviale in commercio, di rarissimo colore bianco brillante, dal sapore sofisticato e dal carattere particolare.

Di Indira Fassioni