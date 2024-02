San Valentino, idee gourmet per il cuore e il palato

Dai classici come i cioccolatini (che non passano mai di moda) a idee più originali come la tisana per due o il Gin a base di peperone crusco, a San Valentino il regalo per dire “ti amo” alla vostra dolce metà è un’occasione per stupire. Se in più, la vostra anima gemella è anche buongustaia, allora non potete lasciarvi scappare queste idee regalo a tema food&drink che partono dalla pancia e arrivano al cuore, per un San Valentino speciale e gourmet da trascorrere insieme alla persona che amate.

Cioccolato, dolcezze & food

La lettera d’amore di Charlotte Dusart

Quest’anno per San Valentino la cioccolatiera belga ha creato Lettre d’Amour: un pacco postale personalizzabile che contiene una tavoletta di cioccolato artigianale pralinato alla nocciola con feuillantines, chiusa da un sigillo in cioccolato a forma di cuore rosso e una boîte di cioccolatini a forma di cuori colorati.

I “Lievitati degli Innamorati” di Ernst Knam

Per il Maître Chocolatier Ernst Knam è la passione per il cioccolato la chiave di tutto. Tre torte in limited edition nelle versioni Cuore Marrone (nocciole, mousse cioccolato gianduia fondente, caramello salato all’arancia, mousse nocciola e caffè), Cuore Tris (base marquise, mousse ai tre cioccolati e gelèe ai lamponi) e Cuore di Sacher Moderna. E ancora, il Cuore Rovesciato, in cioccolato fondente Señorita 72, le Praline love tris, lo Scrigno a cuore con dragées alla mandorla e vaniglia, i Lecca - lecca LOVE e le Lollipop Special Edition San Valentino.

Tavolette by Forno Brisa

Se San Valentino è l’occasione giusta per dichiararsi alla propria crush, le proposte del forno bolognese sono l’ideale: una collezione di tavolette di cioccolato autoprodotto dalle frasi scanzonate (come “Ti metti con me? Si, no, forse” o “Però niente di serio”), composte dal 70% di cioccolato Colombia monorigine autoprodotto, e la Sacher vegana realizzata con soli ingredienti di origine vegetale, con cioccolato fondente autoprodotto e confettura di albicocche.

Giraudi e le sue creazioni artigianali

L’azienda cioccolatiera di Castellazzo Bormida (Al) propone quattro creazioni dei suoi artigiani Giacomo e Davide Boidi. Frutto di una ricerca che spazia a 360° sul mondo del cioccolato, dalla classicità all’innovazione, i prodotti Love, Messaggi dal cuore, Rose e Cuorisono una dichiarazione d’amore (per il cioccolato), lo stesso sentimento che viene celebrato dagli innamorati in questo giorno così speciale.

La Torta di San Valentino di Iginio Massari Alta Pasticceria

Una torta speciale a forma di cuore in edizione limitata, che si basa sull'antica ricetta della torta Paradiso, rivisitata dalla famiglia Massari senza intaccarne la sua essenza e semplicità, con un'attenta lavorazione del burro chiarificato e una sottile nota aromatica di maraschino. Sempre in edizione limitata, il nuovo Cremino di San Valentino al gusto lampone dal cuore di mandorle crude e vaniglia ricoperto da una croccante copertura di cioccolato al lampone. Non mancano praline, cuori di cioccolato, gelatine a forma di cuore, la Torta Setteveli, la Torta Yogurt e Fragola e il Maritozzo in edizione limitata.

Le box artigianali de La Perla di Torino

All’ombra della Mole dal 1992, la maestria artigiana della cioccolateria celebra la festa degli innamorati con due box, dove il rosso, il colore della passione, e l’eccellenza del cioccolato piemontese sono protagonisti: una confezione di praline a forma di cuore di Tartufo di cioccolato e un mini scrigno con tre Giandujotti Fluido, dal pack minimal e trasparente arricchito da messaggi d’amore ed eleganti fiocchi fatti a mano.

Sant Ambroeus, dal menu speciale ai cioccolatini

Lo storico ristorante e pasticceria milanese (e newyorkese) propone due versioni degli iconici cioccolatini con colombina bianca a forma di cuore: una limited edition rossa con ripieno al gianduia e nocciola caramellata e rosa con ripieno al pistacchio e granella. Ma non solo: in occasione di San Valentino, Sant Ambroeus ha deciso di proporre un menu speciale, composto da 4 portate, con la passione come fil rouge: Carpaccio di gambero rosso, Risotto alla barbabietola e caviale, Tonno e scorzonera in caciucco e Mousse di fragola.

Il messaggio “segreto” di Tuccillo Bakery

Il Bakery chef Fabio Tuccillo propone una versione super-romantica della Hidden Message Cake, una torta molto particolare, già virale sui social, che oltre ad essere bella nell’aspetto e buonissima nel gusto, contiene anche un messaggio “segreto” e altre deliziose specialità. Tra queste, il Cuore, realizzato in finissimo cioccolato al latte, uno scrigno che contiene a sua volta deliziosi cioccolatini artigianali e la Box colazione San Valentino special edition.

I cuori di pasta 3D di BluRhapsody®

Cuore e amore: BluRhapsody® si riappropria e la rende godereccia con “Love me tender”, rossi cuori di pasta tridimensionali uniti alla scritta Love. Bocconi di pasta di semola stampati in 3D, da farcire in base ai gusti del vostro lui o della vostra lei, da riempire con ingredienti speciali in grado di emozionare e sollecitare la fantasia.

Cene romantiche con vista

Aperitivo e cena all’Hilton Molino Stucky Venice

Situato sulle rive dell’isola della Giudecca, qui potrete fare un aperitivo allo Skyline Rooftop Bar, accompagnato da due cocktail speciali: il dolce Cupid’s Elixir e il piccante Chocolate Passion, tutti da scoprire. Al Ristorante Aromi va in scena il menu speciale dell’executive chef Ivan Fargnoli, che inizia con il Rocher di foie gras e cioccolato Valrhona 70% e continua in una sinfonia di sapori con il Carpaccio di cefalo, caviale, salsa allo yuzu e misticanza, la Zuppa D’astice con scampo spadellato e il Merluzzo glacier 51, acqua di rose al lemon grass, castagne d’acqua e cavolfiore giallo. Il dessert è un’apoteosi di dolcezza: Variazione di lampone, formaggio di capra, yogurt e cioccolato bianco.

Cena gourmet al Relais Almaranto

Nel calmo borgo di Calamandrana, sulle colline del Monferrato, Almaranto Boutique Hotel e Relais accoglie le coppie nell’intimità di un antico cascinale con un menu speciale all’acclamato ristorante fine dining Adagio, con un menu speciale firmato dallo chef Mario Maniscalco. Tra i piatti, spiccano il Tonno Rosso, pompelmo e zenzero, il Carnaroli Riserva, gambero rosso e ristretto di coniglio e il Cervo, cioccolato e melograno, con un finale a base di Cocco, barbabietola e passion fruit.

Amore e romanticismo al ristorante Tarantola

Una cena romantica avvolti dalla magia del bosco, ad Appiano Gentile, in quel del Parco Pineta, a pochi km da Como. Il ristorante Tarantola celebra l’amore in tutta la sua bellezza, attraverso la sua atmosfera fiabesca, la vista mozzafiato e un menu ad hoc ideato dallo chef Vittorio Tarantola che va dai Calamari alla plancia, battuto di gamberi rossi e ricciola, friarielli e olio di cipollina ai Ravioli di zucca con mostarda, robiola e salsa al tartufo nero, dal Galletto al rosmarino, morbido di patate, scarola e perle di mais allo zafferano alla Torta morbida al limone, tè verde e gelsomino e molto altro.

Lo special Samurai Ao di Alessandro Borghese

Secondo la tradizione orientale ciascuno di noi nasce con un invisibile filo rosso al mignolo della mano sinistra, che ci lega indissolubilmente alla persona a cui siamo destinati. 赤い糸, ovvero AKAI ITO, può concettualmente tradursi con la nostra “anima gemella” e chef Borghese ha scelto San Valentino per proporre un piatto speciale nel suo ristorante AB - il lusso della semplicità. Si chiama Samurai Ao, letteralmente Samurai Blu, ed è composto da Astice blu alla brace con maionese affumicata, gel di aceto ai frutti rossi, indivia belga brasata con insalata di finocchi, arance, rucola e ravanelli.

Clotilde Brera si veste di rosso

Per San Valentino, il ristorante con la sala dal design intimo ed elegante e la terrazza affacciata sul cuore di piazza San Marco a Milano, festeggia il giorno degli innamorati con una cena a tema. Lo chef Domenico Della Salandra presenta il menu dedicato Rosso Passione composto da Gamberi rossi, Rosa di Gorizia e gel di pompelmo, Risotto alla barbabietola, vino rosso e frutti rossi, Filetto di vitello, il suo fondo e cavolo nero e il dolce Pavlova, lamponi e alchermes.

San Valentino secondo De Gustibus

Signorile e piacevolmente vintage nell'atmosfera, il ristorante di Chieri (To) guidato dallo chef Davide Cristaldi e la socia Giulia Mandara ha ideato un menu ad hoc con piatti dal gusto mediterraneo ma con un’interpretazione contemporanea. Quattro portate a mano libera “al buio” che faranno avvicinare alla proposta gastronomica del ristorante, accompagnati da un abbinamento vini.

La Jubako Box di Aji

In Giappone, si attende San Valentino (anche detto Barentain dē) per confessare i propri sentimenti alla persona amata. Così, Aji, il delivery milanese di cucina giapponese di proprietà IYO Group, propone la Jubako Box: un romantico ed elegante menu, a base di sushi e sashimi di altissima qualità, racchiuso in una preziosa box a due livelli, laccata e decorata. All’interno sono custodite materie prime altamente selezionate e di estrema qualità come il wagyu, la ricciola del Sud dell’Australia, la ventresca di tonno e il caviale Royal Oscietra.

Il tasting menu di ROTEO

Il ristorante fine dining all’interno del prestigioso luxury boutique hotel MUSA Lago di Como, propone un menu di sette portate studiato per l’occasione dagli chef Matteo Corridori e Robert Moretti per unire alla ricercatezza dei piatti un pizzico di gioco e divertimento. Tra le proposte, il Panbrioche farcito conviviale, le Sfere di foie grass, rose e frutto della passione il Risotto allo zafferano “Red Gold”, ristretto d’arrosto, fava tonka, ed il dessert LECCA-MI a base di Cioccolato Intenso, Pistacchio, Yuzu, Peperoncino.

Nobuya, l’eleganza della cucina giapponese

Il menu speciale di chef Niimori Nobuya, dedicato agli innamorati, parte dall’incipit afrodisiaco con il Carpaccio di capesante Hokkaido e la selezione di crudi di mare, per proseguire poi con il King crab gratinato o il Kakuni di pancia di maiale, un vero must della sua cucina. Per gli amanti del sushi, una selezione di uramaki e nigiri, per concludere poi con “One love”, il dessert creato dalla pasticcera Mina Karimi: Soffice al mandarino, mousse al cioccolato fondente e semi di canapa tostata.

Paella e flamenco a lume di candela da Señorio, Milano

Il ristorante di alta cucina spagnola di Milano propone a scelta per gli ospiti il menu alla carta e il Gran menu Degustación, con 10 portate alla scoperta dei sapori spagnoli più autentici di mare e di terra, come l’eccezionale Paella con astice, l’Entrecote o l’amatissimo Doppio mento iberico glassato con uovo CBT e crema di piselli. Señorio, inoltre, desidera regalare ai suoi ospiti uno spettacolo speciale di flamenco: tra una portata e l’altra le ballerine spagnole danzeranno tra le sale del ristorante, con il sottofondo musicale più classico, tra voce e chitarra acustica.

Sotto le stelle del Barbaresco al Visione Restaurant & Living

Nella grande sala vetrata con vista sulle Langhe, all’insegna del romanticismo, il Visione Restaurant & Living propone un menu alla carta o uno dei due percorsi di degustazione (“Certezza” e “Oltre”), per farsi guidare dalla sala in un’esperienza culinaria che viaggia da un lato all’altro del mondo. Una cucina sofisticata, che unisce ingredienti piemontesi e influenze asiatiche in piatti signature come il Tortello di pasta fresca ripieno di coniglio tandoori, timo e limone.

San Valentino in Un Posto a Milano

Il ristorante all’interno di Cascina Cuccagna propone una cena dedicata alla festa degli innamorati, preparata da chef Nicola Cavallaro, la cui cucina è composta da soli ingredienti a “chilometro vero”, filosofia che considera ogni aspetto della filiera produttiva, con piatti della tradizione, rivisitati (a volte) in chiave moderna. Tra i piatti che compongono il menu di San Valentino, segnaliamo i Gamberi rossi marinati con lime, arancia e coriandolo fresco, i Ravioli artigianali del pastificio La Sfoglia di Reggio Emilia ripieni di cime di rapa in ristretto di brodo di pesce, pomodoro confit, cozze e mazzancolle nostrane e, per dessert, la Lemon Curd.

Spirits & Drinks

Mazzetti d’Altavilla

Tante le proposte per gli innamorati della distilleria del Monferrato che da oltre 170 anni produce grappe e distillati di altissima qualità: Momento Condiviso, un kit regalo contenente il morbido Brandy Italiano Mazzetti invecchiato 12 anni accompagnato da cioccolato extra-fondente Baratti & Milano con tagliere, coltellino e due calici a goccia; il Babà al Liquore al Limone Mazzetti; la Miele Tasting Experience e il Momento Gin Tonic. E ancora, per Lei, i liquori Fragolina o Mirtillo Mazzetti, per Lui la Grappa “Intesa” barricata di Brachetto e Dolcetto o le Grappe Riserva Segni e Riserva 18.46.

La tisana per due di Wilden Herbals

La giovane realtà italiana, nata nel 2018 da un’idea di Nicola Robecchi e Delfino Sisto Legnani, con l’obiettivo di riscoprire il potere benefico di erbe e spezie e rivoluzionare il mondo degli infusi, propone la sua collezione di tisane in bustine predosate per due persone, ideali per essere condivise con chi si ama. Le due linee Remedia e la Health sono caratterizzate da un bouquet di piante officinali biologiche, attentamente studiate e selezionate, ricche di profumi e di proprietà benefiche per la salute.

Wine Lovers

Altemasi Trentodoc Rosé

Dal Trentino, un’armonica unione tra l'eleganza dello Chardonnay e la struttura del Pino Nero, dal colore rosa tenue con leggeri riflessi ramati, la spuma bianca e il perlage fine e persistente che conquistano fin dal primo sguardo. Il profumo di note fruttate e il sapore ricco e di buon equilibrio lo rendono il compagno ideale per un romantico aperitivo 'a due'.

Le bollicine di Cantine Toso

Tra le colline delle Langhe, nascono i prodotti Casa Toso, dagli spumanti ai liquori. Asti DOCG dolce Toso è un ottimo spumante dolce di Moscato, dal colore paglierino, dal profumo aromatico e dal sapore fragrante. Il contenuto alcolico è moderato ed il perlage fine e persistente. Di colore giallo paglierino, è fine ed elegante, adatto per festeggiare l’amore a San Valentino e ogni momento gioioso. Brachetto d’Acqui DOCG dolce Toso è uno spumante dolce, delicatissimo e aromatico dal profumo fruttato, con tipico aroma muschiato. L’inconfondibile colore rosso rubino è sottolineato dal perlage fine e persistente.

Un “Ti amo” in bottiglia con J. Hofstätter

Una bottiglia personalizzata con un’etichetta creata con il nome della persona amata, un “Ti Amo” o un messaggio speciale. La tenuta altoatesina J. Hofstätter propone etichette personalizzate dei suoi CRU, come il Vigna S. Urbano Pinot Nero, affinato in piccole botti di rovere, ben bilanciato nelle componenti e convincente per un’acidità elegante ed un’eccezionale concentrazione aromatica, o il Vigna Kolbenhof Gewürztraminer.

Il Bianco Reale di Lungoparma

Il brand identificativo della tradizione parmense che racconta una storia di bon vivre ed eleganza, per San Valentino propone un prodotto unico: il Bianco Reale, il vino bianco che non ti aspetti. Un Emilia Bianco IGT di corpo, Malvasia di Candia aromatica, gradevolmente alcolico, aromatico come il carattere degli appassionati del buon vino.

Argeo, il Prosecco Rosé di Ruggeri

Abbagliante come un’esplosione di luce, puro, sereno e intenso. Questo il significato di Argeo, dal greco antico Argòs: un augurio per un’occasione particolare, da vivere e celebrare insieme. Il Prosecco D.O.C. Rosé Brut Millesimato della storica cantina Ruggeri di Valdobbiadene è l’ideale per i brindisi di San Valentino, con sentori di fiori di pesca, fiori bianchi e piccoli frutti rossi. Seduce il palato con un esprit fresco, sapido e brioso, per poi rendersi indimenticabile con un finale lungo e setoso.

Gincrusco, il gin “croccante” al peperone crusco

Nato dall’intuizione di Antonio Cammarota, CEO di Cioccocrusco, Gincrusco è il primo gin “croccante” nato dall’unicone del cioccolato svizzero con peperone crusco. Distillato in Italia grazie alla collaborazione di Priscilla Occhipinti, unica master distiller donna italiana, è il frutto di due anni di sperimentazione, confluita in un questo London gin complesso e dalla grande personalità. Al primo incontro offre note di biancospino e foglia d’olivo perfettamente bilanciate con il ginepro, che introducono delicati, gradevoli sentori di peperone crusco ed arancio dolce. Al palato propone una sorprendente eleganza e dolcezza naturale, legate alla presenza del peperone crusco ed alla malva.

Helbagin, il gin dell’Isola d’Elba

L’acqua che sgorga dal cuore dell’Elba incontra i profumi della macchia mediterranea, si fonde con i sapori dell’entroterra e si tuffa nella freschezza del mare per dare vita ad un London gin unico e prezioso. A base di botaniche caratteristiche della macchia mediterranea del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, anche l’acqua utilizzata sgorga dal cuore dell’Isola, a Poggio, sulle pendici del monte Capanne, con i suoi più di 1000 metri di altezza, dove la Fonte Napoleone offre una delle cinque migliori acque italiane. Al naso prevalgono sentori di mirto e menta selvatica, uniti ad una leggera nota salmastra data dalle alghe. In bocca il sapore è fresco e aromatico, con un ginepro mai invasivo ma presente per conferire note balsamiche. Il finale è morbido grazie alle castagne secche e alla naturale dolcezza delle bacche di ginepro.

Cocktail di San Valentino

DRAGON OF LOVE - Massi Yu, Element Ba, Milano

Tequila Espolòn blanco / Luxardo / Homemade dragonfruit syrup / Limone / Albume

DIRTY LUCREZIA - Mario Farulla, Dirty Milano

Il drink composto dal passion fluid Dorty (liquore al frutto della passione), chartreause gialla, cherry brandy, limone fresco albumina e angostura infusa al peperoncino.

MEZCAL & APPLE SODA - Sentaku, Bologna

Il sapore della mela si intreccia con la profondità affumicata del mezcal, mentre il tocco orientale dell'umeshu e la dolcezza avvolgente dello sciroppo di prugne creano un equilibrio unico. Il tocco di acidità dalla soluzione citrica completa il quadro, rendendo ogni sorso un'esperienza memorabile.

Mezcal / Sciroppo di prugne / Soda alla mela / Umeshu / Soluzione citrica

IL MIO LATO DOLCE - Locale, Firenze

40 ml - Rum bianco / 10 ml – alkermes / 5ml – Talisker / 60ml - Kefir di lamponi / Decorazione: Lampone

IL FRUTTO DELL’AMORE - Santa Cocktail Bar, Firenze

Rhum infuso allo zafferano / Rum Abuelo12 / Liquore di banane / Estratto di banana / Soluzione citrica / Latte macchiato / Bibita

DONNA MALVINA - Moebius, Milano

Gin / Campari / Vermut Secco / Cioccolato Bianco / Mango / Pepe Rosa

AMORE ❤️ FORESTA DAIQUIRI - La Corte, Roma

Rum / Rosa e frutti di bosco / Acidi

10 gr di petali di rosa essiccati / 25 gr di lamponi disidratati / 1 lt acqua / Zucchero da 1,5 kg / Decorazione: frutti di bosco misti

Riscaldare l'acqua per 20 minuti con all'interno lamponi e rose. Filtrare l'acqua con un panno sottile, metterla nuovamente in pentola e aggiungere lo zucchero. Mescolare fino al discioglimento

Aggiungere Acido Citrico (35,5g/L) e Malico (17,8g/L).

Di Indira Fassioni