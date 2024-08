Il rito del Tè asiatico nella drink list estiva di Element Bā

Dedicato agli amanti del rituale dell’aperitivo, aperto dalle 17 alle 2 di notte, qui la tradizione gastronomica cinese si sposa con un tocco di modernità e accoglienza milanese. A due passi dalla fermata della metropolitana Garibaldi, il locale è caratterizzato da un design sofisticato e rilassato, immerso in un’atmosfera delicatamente vivace e allo stesso tempo elegante, luogo perfetto per aperitivi di lavoro e business o con gli amici, ma anche per romantiche serate in coppia.