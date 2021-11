Ricette e consigli per contrastare gli sprechi alimentari

Il progetto studiato appositamente da Saclà, a sostegno di Banco Alimentare, ha visto la messa in scena da parte di un team di creator d’eccezione, sul profilo Instagram di Saclà Italia, una serie di appuntamenti live con piatti cucinati a sorpresa e ricette fantasiose, ovviamente antispreco.

Oltre un mese di appuntamenti, sei food blogger d’eccezione, più di 15.000 visualizzazioni ottenute e 150.000 pasti donati.

"È con orgoglio e soddisfazione che Saclà annuncia di aver raggiunto le 15.000 visualizzazioni complessive necessarie a centrare il bersaglio, anzi siamo felici di averle superate raggiungendo quota 23.000. Saclà donerà un contributo economico a Banco Alimentare che consentirà la distribuzione di alimenti pari a 150.000 pasti a chi si trova in difficoltà. Invitare le persone a non sprecare cibo per noi significa ispirare modelli di vita positivi, improntati al benessere collettivo e del Pianeta, nonché fornire un aiuto tangibile a chi ha realmente bisogno.” - Racconta Chiara Ercole, Amministratore Delegato F.lli Saclà.

I creators coinvolti, che si sono passati il testimone tutti i mercoledì dal 29 settembre al 3 novembre, hanno così svelato alcuni segreti svuota-frigo, cucinando veri e propri piatti dal sapore sostenibile: gustosissimi Burger vegani arricchiti dal riso cotto avanzato dalla sera prima, Gnocchi rustici realizzati con pane raffermo e patate, appetitoso Wrap per dar nuova vita agli avanzi, senza buttare via nulla, soffici Pancake salati con l’aggiunta di gambi, foglie di broccoli, crema di lenticchie e crumble di pane raffermo e olive, colorata e nutriente Pokè, perfetto piatto svuotafrigo grazie alla sua versatilità, e per finire sfiziose Polpette di pane del giorno prima arricchite da avanzi di verdure miste.

Il progetto “I Mercoledì Antispreco” si inserisce all’interno del percorso #Thanksplanet, l’impegno di sostenibilità che l’azienda sta intraprendendo da alcuni anni, con l’obiettivo di ispirare modelli di vita positivi, agendo responsabilmente per il bene del Pianeta.