Uova con crema di piselli e insalata di spinacini

Nel numero di aprile del magazine di Cotto e mangiato , troverete molte ricette invitanti per preparare le uova in tanti modi diversi. Rimarrete stupiti da quante varianti si possono ottenere da uno stesso alimento, tanto amato e dalle molte proprietà . La ricetta che abbiamo scelto, è un'idea davvero sfiziosa : uova decorate con un ricco e gustosissimo ripieno . Data la particolarità, hanno un forte impatto decorativo e sono perfette per portare un tocco di allegria sulla tavola di Pasqua . E' una preparazione molto semplice da realizzare e si accompagna a qualsiasi altro piatto della tradizione a cui vogliate abbinarlo.

PROCEDIMENTO

CUOCETE le uova, partendo da acqua fredda, per 9 minuti dall'ebollizione. Raffreddatele sotto l'acqua fredda corrente, picchiettate i gusci, trasferitele in una ciotola con acqua fredda e lasciatele riposare per una decina di minuti, in modo che l'acqua penetri sotto il guscio, facilitandone il distacco. Sgusciatele partendo dai poli, poi dividetele a metà nel senso della lunghezza.