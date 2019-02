Un cuore di cocco e cioccolato per festeggiare San Valentino

DIFFICOLTA' facile

Cosa c’è di meglio per celebrare San Valentino se non un dolce speciale? Questa torta a forma di cuore ha tutte le caratteristiche per essere il dessert ideale per la vostra cenetta romantica: è molto golosa perché contiene cacao ma anche molto leggera perché non contiene burro, e ciliegina sulla torta, è senza glutine quindi può essere gustata con tranquillità anche da chi è intollerante. Ora non vi resta che allacciare il grembiule e stupire il vostro innamorato con questo meraviglioso dolce!