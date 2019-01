DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il tortino di patate e taleggio è un gustoso piatto unico realizzato con strati di patate e taleggio a cubetti, legati insieme da un composto di uova e panna. Come resistere? Quando avrete messo in forno il tortino di patate e taleggio e avrete aspettato la formazione della crosticina dorata croccante, resistere sarà impossibile! Mi raccomando, tagliate le patate a fettine sottili altrimenti la cottura in forno non sarà sufficiente a renderle tenere.