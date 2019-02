Tortini di ricotta e cipolle

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 6 porzioni

Questi tortini sono la ricetta ideale quando hai voglia di preparare un pranzo o una cena un po' sfiziosa. Spesso mi piace imbandire la tavola di finger food dinamici e creativi per poi invitare amici per un apericena in compagnia. I miei tortini sono la prima cosa che termina sul tavolo! Si preparano velocemente e con pochi ingredienti ma il loro gusto è strepitoso, hanno una base di pasta brisè ricoperta di un impasto preparato con le cipolle cotte in padella e insaporite con ricotta e parmigiano, una vera delizia.