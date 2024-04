Torta senza glutine mela e cioccolato

Nel numero di Cotto e mangiato Magazine di Aprile trovate tante idee per piatti semplici e gustosi. Questa torta senza glutine con mele e cioccolato è facilissima da preparare, perfetta per uno snack dolce o a conclusione di un pasto.

PROCEDIMENTO

Lavate, mondate e tagliate le mele in dadini e cuocetele, al naturale o con pochissimo zucchero qualche minuto in padella o nel microonde (dai 3 ai 5 minuti).

Sciogliete il cioccolato in pezzi a bagnomaria o nel microonde e mescolatelo bene.

Frullate le mele con il cioccolato fuso con un frullatore a immersione (per una consistenza ancora più fine, potete setacciarlo), versate il composto ottenuto in uno stampo coperto con pellicola, livellatelo e riponetelo in frigorifero per almeno 3 ore.

Eliminate la pellicola e servite la torta mele e cioccolato, a piacere, con una spolverata di cacao.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"