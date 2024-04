Oggi vi proponiamo una torta salata agli agretti perfetta per il picnic o per la pausa pranzo in ufficio. Gli agretti sono una verdura tipica del mediterraneo ricchissima di proprietà : è depurativa perché ricca di acqua, ricca di vitamine A e B e di sali minerali tra cui potassio, calcio, magnesio e ferro, ricca di fibre.

PROCEDIMENTO

Mettere la farina in una ciotola e creare il classico cratere al centro. Sciogliere un pizzico di sale nell’acqua tiepida e aggiungere l’olio, mescolare bene con l’aiuto di una forchetta in modo che l’olio si emulsioni con l’acqua, versare, poca alla volta, al centro della farina.

Impastare con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico che non appiccichi alle mani. Coprire la pasta con un canovaccio e lasciar riposare almeno 15/20 minuti.

Pulire gli agretti eliminando la radice da ogni singola piantina, lavare accuratamente la parte verde sciacquandola più volte sotto l’acqua corrente per eliminare bene eventuali residui di terra. Tamponare gli agretti con un canovaccio e controllare che non vi siano parti molli o marcescenti.

Cuocere gli agretti in abbondante acqua bollente salata per circa 5 minuti, scolare e raffreddare in acqua ghiacciata. Stendere l’impasto e foderare uno stampo per torte.

Bucherellare il fondo della torta salata e disporre gli agretti. In una ciotola sbattere leggermente le uova con sale e pepe e versare sopra gli agretti.

Sbriciolare grossolanamente il quartirolo Lombardo sulla superficie della torta salata di agretti, aggiungere i pomodorini ed infornare a 180ºC gradi per 20 minuti circa fino ad ottenere una superficie dorata.

Sfornare ed attendere qualche minuto prima servire. La torta salata agli agretti è ottima servita calda o a temperatura ambiente.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni