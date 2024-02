Torta con pere, yogurt, limone, zenzero e mandorle

DIFFICOLTA facile

Questa torta ha un impasto umido e morbido al punto giusto, ci sono tante pere sia all’interno tagliate a dadini che sopra a fette con la buccia.

E’ importante usare pere biologiche di ottima qualità e per questa ricetta ho utilizzato la varietà Kaiser.

Le pere Kaiser hanno una polpa soda e croccante e si distinguono per il loro caratteristico color ruggine. Questa varietà è facile da utilizzare in cucina sia abbinata al dolce che al salato.

Fra gli ingredienti troverete lo zenzero, sia grattugiato fresco che secco in polvere, che insieme al limone donano un profumo intenso e speziato che si abbina molto bene al gusto dolce delle pere.

Per dare a questa torta un aspetto rustico ho usato farina tipo 1 e farina di mandorle che, se non avete in casa, potete preparare semplicemente frullando finemente delle mandorle con la buccia.