3 luglio 2019 18:07 Tatin di pomodorini e feta

DIFFICOLTA' PORZIONI Per uno stampo da 24 cm Uno spettacolo da vedere e buonissima da mangiare: croccante e gustosissima questa è una delle tante proposte del Magazine di luglio di Cotto e mangiato. Tra le ricette che hanno come protagonisti i pomodori, la modalità di preparazione della Tatin di pomodorini e feta, prende spunto da uno dei dessert più amati, la Tarte tatin. Si tratta di una torta di mele della tradizione francese realizzata con un impasto di pasta brisée che si serve capovolta su un piatto da portata. Anche se pare che le sue origini risalgano a un "errore", oggi è uno dei dessert più cucinati e siamo sicuri che, anche questa versione salata, farà breccia in chi la assaggerà.

INGREDIENTI pasta brisée 1 rotolo

pomodorini ciliegino 450 g

timo 4 rametti

zucchero grezzo di canna 2 cucchiai

feta 50 g

olio Evo 4 cucchiai

basilico 1 mazzetto

pane raffermo 30 g

aglio 1 spicchio

aceto balsamico q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

PROCEDIMENTO

SCIACQUATE i pomodorini e spremeteli delicatamente per eliminare i semi, tenendo il succo da parte. In un tegame da 24 cm di diametro, adatto alla cottura in forno, fate appassire l'aglio tritato con il timo e lasciate soffriggere per 2 minuti a fiamma dolce.

ADAGIATE i pomodorini nel tegame, uno vicino all'altro, in modo da coprire tutta la superficie. Condite con sale, lo zucchero di canna, gocce di aceto balsamico, il pepe e foglie di basilico.

SPEZZETTATE la feta e sbriciolate la mollica di pane. Poi, spegnete il fuoco e cospargete i pomodorini con il pane e la feta. A questo punto, stendete la pasta brisée e adagiatela sul tegame, in modo da coprire completamente i pomodori, quindi arrotolate la pasta sul bordo del tegame per formare un cordoncino.

CUOCETE la tatin di pomodori e feta nel forno già caldo a 180° per 20 minuti circa. Poi, fate gratinare, con la sola funzione di grill, per 3 minuti. Per servire, lasciate intiepidire la tatin e rovesciatela in un vassoio.

