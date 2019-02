Tartufi di San Valentino, scocca l’ora dei romantici

Questi deliziosi dolcetti sono perfetti da preparare per la festa di San Valentino ma saranno apprezzati in qualsiasi giorno dell'anno. Una ricetta semplice e golosa che potrete preparare in poco tempo insieme ai bambini, figli, nipoti o amici: saranno tutti molto contenti di mettere le mani dentro ad un impasto al cioccolato...per poi leccarsi le dita. La ricetta a seconda se dedicata ai bambini o agli adulti prevede delle varianti negli ingredienti .

PROCEDIMENTO

In una ciotola sbriciolate il pandoro con le mani poi unite i due liquidi ed impastate bene per avere un impasto morbido e modellabile.



Formate delle palline della grandezza di una noce. Sciogliete il cioccolato, a bagnomaria o al microonde, ed immergete le palline una alla vota.



Appoggiate le palline ricoperte su un vassoio coperto con un foglio di carta forno. Spargete sulle palline le codette, gli zuccherini e i cuoricini di zucchero.



Tenete le palline in frigorifero per un'ora per farle raffreddare e rassodare. Togliete i tartufi dal frigorifero 20 minuti prima di mangiarli.



Seguite la ricetta su: www.bettinaincucina.com