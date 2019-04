Tartellette all'occhio di bue con stracchino

PROCEDIMENTO

FODERATE con la pasta brisée 6 stampini da tartelletta leggermente unti, poi bucherellate il fondo con una forchetta. Fate appassire i cipollotti tritati in una padella con un filo d'olio per 2 - 3 minuti; aggiungete 3 cucchiai di vino, sale e pepe, coprite e proseguite la cottura per 7 - 8 minuti, unendo altro vino se serve e mescolando di tanto in tanto, finchè saranno morbidi.