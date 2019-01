Tagliata di tonno agli agrumi

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone

Questa è una di quelle ricette che ti cambia la serata in un batter d'occhio! Per prepararla ci vogliono solo 10 minuti scarsi e un po' di fantasia. Se avete in casa del tonno e degli agrumi il gioco è fatto, in poco tempo preparerete un secondo piatto sfizioso e sopratutto buonissimo. A me piace molto utilizzare gli agrumi in cucina, a mio parere danno quel tocco in più a molte preparazioni sia dolci che salate, con il pesce poi si sposano benissimo.