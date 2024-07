Tagliata di picanha con pesto e melagrana

Versare poco olio nelle mani e massaggiare bene la carne. Riscaldare molto bene una padella, meglio se in ferro chiamata anche “lionese”. Disporre la carne nella padella caldissima. Per cuocere la Picanha in padella bastano pochi minuti: adagiare la bistecca nella padella ben calda e lasciare che il grasso si sciolga. Per la cottura ottimale bastano 2/3 minuti per lato.