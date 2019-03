DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

Gli struffoli di Natale sono una preparazione dolce campana tipica del Natale realizzata con tanti cubetti di pasta fritta insaporiti da miele, canditi e confettini colorati. In alcune zone della Campania, gli struffoli si preparano anche in occasione del Carnevale ma è durante le feste natalizie che è possibile gustarli in tante varianti diverse! Anche se il miele è una costante, può essere utilizzato il millefiori così come quello d’arancio e le decorazioni possono variare in base al gusto personale.