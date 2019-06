Spiedini al salmone

DIFFICOLTA' facile

Cosa preparare di sfizioso per una cena estiva in giardino? Gli spiedini di salmone verdure e ananas sono un perfetto mix di pesce , verdura e frutta che assicura bontà e freschezza in un colpo solo. Questi spiedini sono facili e veloci da preparare, sono quei cibi appetitosi del tipo “uno tira l’altro”. Oltre a stuzzicare il palato aiutano a mantenere la linea e a non ingrassare perchè sono molto leggeri. Accompagnali con una insalata di verdure fresche, tagliate sottili e insaporite con le erbe aromatiche.