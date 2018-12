DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 24h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Lo spezzatino di cinghiale è un secondo piatto realizzato con polpa di cinghiale marinata nel vino rosso per 24 ore e poi cotta a lungo con un ricco soffritto. Lo spezzatino di cinghiale è di certo un piatto sostanzioso ma molto gustoso, perfetto nelle giornate più fredde e accompagnato dalla tradizionale polenta taragna. Lo spezzatino di cinghiale, marinato e cotto a lungo come vedrete nella ricetta, risulta essere molto delicato e tenero, si scioglie in bocca! Ecco i consigli per marinare la carne in modo perfetto.