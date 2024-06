Spaghetti alla carbonara scomposta

Per la preparazione dei tuorli pastorizzati, riscaldare in un pentolino 2 dl di acqua a 65ºC gradi, allontanare dal fuoco, aggiungervi delicatamente i 4 tuorli e lasciare immersi per circa 15 minuti. L’uovo in questo modo non si cuoce ma si pastorizza rendendolo più sicuro batteriologicamente. Portare ad ebollizione abbondante acqua leggermente salata e cuocere la pasta scolandola al dente.