La sfoglia di verdure, porri e ricotta è una gustosa torta salata realizzata con una base di pasta sfoglia e farcita con un ripieno di ricotta, uova, zucchine, melanzane e porri. Colorata e facile da realizzare, la sfoglia di verdure è un piatto unico perfetto per una gita fuori porta, per uno spuntino veloce o una cena informale!

PROCEDIMENTO

Tritate finemente il porro e soffriggetelo in padella con un filo d’olio per qualche minuto. Aggiungete un goccio di acqua e un pizzico di sale e proseguite per qualche altro minuto. Tenete da parte. Frullate con un mixer a immersione la ricotta insieme alle uova e al parmigiano fino a ottenere una crema omogenea. Trasferite la crema ottenuta in una terrina capiente e unite la parte verde delle zucchine tagliata a cubetti piccoli