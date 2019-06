Scrigno di asparagi, bontà senza glutine

PROCEDIMENTO

Tagliate il burro a dadini. In una ciotola mescolate farina di mais, maizena, semini e sale. Aggiungete uovo e burro e usando la punta delle dita iniziate a impastare velocemente per non scaldare troppo il burro. Se serve, aggiungete qualche goccio d’acqua fredda. Avvolgete nella pellicola e lasciate riposare in frigorifero per circa 30 minuti.