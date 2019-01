DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 10'

Le "Scope della Befana" sono dei divertenti stuzzichini ideali per una merenda a tema Epifania. Per prepararle servono dei bastoncini salati, del formaggio a fette sottili, degli steli di erba cipollina per chiuderle e del pepe nero per ricreare la fuliggine della scopa. Una ricetta veloce da preparare che vi divertirà e sorprenderà per la sua semplicità. Questa preparazione è senza cottura ed i bambini la possono preparare anche da soli.