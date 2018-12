DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 24h

PREPARAZIONE PORZIONI 800 ml di sangria

La sangria è una bevanda fresca e aromatica di origine spagnola a base di vino, frutta e spezie. Profumata e perfetta come aperitivo o accompagnamento alle cene estive, la sangria si può aromatizzare in diversi modi, anche se non mancano mai limoni, arance, pesche e cannella. Io ho aggiunto i chiodi di garofano, lo zucchero e un po' di liquore all'arancia, ma sono curiosa di sapere come la preparerete voi! Nella scelta del vino, vi consiglio una qualità corposa, come un Cannonau sardo, un Nero d'Avola siciliano o un Salice Salentino.