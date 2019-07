10 luglio 2019 07:00 Salmone glassato con scorzette di limone

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone Questa ricetta è un gustosa soluzione per un pasto leggero e con un gusto unico che possa sollevare dalla caldo estivo. E' solo una delle tante proposte del Magazine di luglio di Cotto e mangiato realizzate con lo zenzero. Ogni pietanza con l'aggiunta di questa spezia, viene caratterizzata da un aroma stimolante e tonificante per l'organismo.

INGREDIENTI salmone 4 filetti

miele 2 cucchiaini

salsa di soia 2 cucchiai

senape 1 cucchiaino

succo di limone 2 cucchiai

zenzero fresco grattugiato 1 cucchiaio

olio Evo 1 cucchiaio

scorza di limone q.b.

basilico fresco q.b.

PROCEDIMENTO

VERSATE in una ciotolina il miele, la salsa di soia, la senape, il succo di limone, lo zenzero fresco grattugiato e amalgamate con cura. Mondate i filetti di salmone eliminando la pelle e sfilando le lische con l'aiuto di una pinzetta, poi sciacquateli e asciugateli con carta da cucina.

ADAGIATELI in una teglia, irrorate con la marinata, coprite con la pellicola e lasciate raffreddare in frigorifero per 30 minuti almeno.

SCALDATE l'olio Evo in una padella antiaderente, aggiungete i filetti di salmone con la loro marinata e cuocete per 8 - 10 minuti, avendo cura di rigirarli in modo che prendano colore da ogni lato.

SERVITE i filetti con il loro sugo e guarnite con scorza di limone tagliata a fettine e foglioline di basilico fresco tritate grossolanamente.

