Roast beef di Angus, sorbetto al lampone , frollino sbriciolato al gruyère e cipolla in agrodolce

PROCEDIMENTO

Per il sorbetto



150 g di zucchero semolato

150 g di acqua

250 g di lamponi

succo di 1/2 limone





Per il roast beef



1 kg di controfiletto di black Angus

salvia

aglio

vino bianco secco

olio extravergine di oliva

sale



Per le cipolle in agrodolce



2 cipolle rossa

60 g di vino rosso

15 g di zucchero

7 g di olio evo

7 g di aceto balsamico



Per i frollini



50 gr di farina

40 di burro

32 gr di gruyère

15 di parmigiano

1gr di sale



Per le cipolle in agrodolce, affettare le cipolle , farle appassire per 10 minuti senza colorarle in una casseruola con un filo di olio caldo.

Aggiungere l’aceto balsamico, lo zucchero e il vino rosso, ridurre la fiamma e cuocere per 40 minuti fino a che il liquido sarà completamente evaporato.



Per il sorbetto al lampone, portare a bollore in un pentolino l’acqua e lo zucchero miscelati insieme.

Fare raffreddare a temperatura ambiente, ora frullare i lamponi con il succo di limone e poi passare al colino così da poter eliminare i semi, aggiungere lo sciroppo.



Trasferire su di un vassoio con bordi alti circa 4 cm. Porre in congelatore e dopo circa 2 ore “smuovere” con un cucchiaio il sorbetto, poi riporre di nuovo a congelare per altre 2 ore.



Frullare il sorbetto e riporlo di nuovo in freezer fino al momento dell’utilizzo.



Per la ricetta del roast beef classico, rosolare la carne in una casseruola con 4-5 cucchiai di olio caldo, a fiamma alta. Voltarla su tutti i lati, rosolandola per circa 7-8 minuti. Bagnarla con mezzo bicchiere di vino, sul fondo della pentola e non direttamente sulla carne, salarla unire rosmarino, salvia e uno spicchio di aglio. Infornare a 180 °C per 1 ora.



Una volta sfornata la carne, farla riposare per 20-25 minuti coperta con un foglio di alluminio.



Per preparare i frollini, grattugiare finemente i formaggi, mettere tutti gli altri ingredienti nella planetaria lavorando fino ad ottenere un composto omogeneo, stendere la pasta a circa 4/5 mm e farla riposare in frigorifero per un paio di ore

Disporre la pasta su una teglia e cuocere a 170° per 15-20 minuti.



Impiattare formando una quenelle di sorbetto centrale, fettine di carne a giro accompagnate da piccole quantità di cipolla in agrodolce e sbriciolare il frollino.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni