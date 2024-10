Risotto con la zucca

Tagliate la polpa della zucca in piccoli dadini da circa 2 cm l’uno e cuocetela in acqua bollente in una pentola capiente per circa 15 min (assicuratevi che la cottura sia ultimata con una forchetta: la polpa dovrà risultare morbida). Prendete metà della zucca e frullatela in un frullatore ad immersione con un po’ della sua acqua di cottura. Il resto della zucca andrà scolato, ma non buttate però l’acqua, servirà per il passaggio successivo.