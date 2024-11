Risotto con grana padano, fava tonka e fiori eduli

Tostare il riso a secco per far sprigionare i profumi e non aggiungere grassi ed aromi per coprirne il sapore ed odore. Una volta tostato aggiungere poco alla volta il brodo e portarlo a cottura (16 minuti) a fuoco spento. Iniziare la mantecatura con burro e grana padano e passare poi all’impiattamento del risotto.



Per l'impiattamento