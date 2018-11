Risotto alla verza: tutto il gusto del cavolo di Milano

Il freddo comincia a farsi sentire e anche il desiderio di assaporare a tavola piatti confortanti per il loro tepore e sapore. Caratteristiche che non fanno certamente difetto al Risotto alla verza , la ricetta che vi proponiamo oggi tratta dal numero di novembre di Cotto e Mangiato Magazine . Alla base della sua preparazione un ortaggio dalle origini antichissime , detto anche cavolo di Milano o Sabaudo, e dalla particolare conformazione: foglie increspate di nervature, verdi all’esterno e bianche al centro. La verza ha un grande valore nutrizionale , poche calorie e risulta essere un f armaco naturale antinfiammatorio grazie ai glucosinolati, le molecole solfate causa del tipico (e temuto!) odore che si sprigiona durante la fase di cottura.

PROCEDIMENTO

LAVATE LA VERZA e sfogliatela, tenendo da parte qualche foglia intera. Poi, tagliate le altre a listarelle e friggetele in padella con abbondante olio di semi di arachidi, in modo che restino croccanti. Quindi mettetele a scolare su un foglio di carta da cucina.



LAVATE E PULITE LA CIPOLLA IL SEDANO E LE CAROTE, poi riducetele a dadini. Trasferitele in un tegame con l’olio extravergine d’oliva e fatele appassire 5 minuti a fuoco basso.



UNITE IL RISO e mescolate con cura. Poi, irrorate con il vino e lasciatelo sfumare. Quando il vino è evaporato, bagnate il riso con un mestolo di brodo, mescolate e proseguite irrorando con il brodo solo quando il riso risulta asciutto.



QUANDO IL RISO È COTTO: ci vorranno circa 15 minuti, unite il taleggio tagliato a cubetti, mescolate e spegnete il fuoco.



PER SERVIRE, decorate il piatto con le foglie di verza ancora intere, versate il riso e infine guarnitelo con le listarelle di verza fritte.