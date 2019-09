Ricetta della Paella valenciana, omaggio alla Spagna

DIFFICOLTA' media

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

Il 20 settembre si festeggia la Giornata Mondiale della Paella. L'occasione è perfetta per provare a cucinare la paella valenciana: è un piatto unico a base di riso,carne e verdure tipico della gastronomia spagnola. Conosciuta e amata ormai in tutto il mondo, nasce come un piatto contadino, povero e preparato sempre a seconda degli ingredienti disponibili al momento. Per questa ragione, non esiste una versione unica della paella valenciana che, però, non può prescindere dalla carne (solitamente di pollo e coniglio), dal riso, dai fagioli, dai pomodori e dallo zafferano!