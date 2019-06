DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone

Avete voglia di preparare un piatto leggero, sano e molto gustoso? La ricciola su crema di asparagi è sicuramente la ricetta che fa al caso vostro! Con l'arrivo della bella stagione amiamo mangiare pietanze che non ci appesantiscono e veloci da preparare, con questo caldo stare molto davanti ai fornelli non è l'ideale. Per questa ricetta ho utilizzato dei buonissimi asparagi, molto ricchi di proprietà nutrizionali e la ricciola, il più pregiato tra il pesce azzurro. La sua carne è soda e gustosa: ricca di Omega 3, sali minerali, vitamine A e B, si trova in piccoli banchi in tutto il Mediterraneo. Raggiunge grandi dimensioni ma, in pescheria, si trovano esemplari più piccoli, venduti interi, a tranci o a filetti.