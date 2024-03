Ravioli ricotta e spinaci con cremoso di mortadella e bufala, granella di pistacchio e limone candito

PROCEDIMENTO

Frullare per pochi secondi la mozzarella di bufala, porla in un pentolino con la panna e il latte e cuocere a bagnomaria per una ventina di minuti, passare poi in un colino a maglie strette e fare raffreddare.



Sminuzzare la mortadella, porla nel blender del frullatore, aggiungere la crema di bufala, un pizzico di sale e frullare il composto fino a che non diventa liscio.



Tagliare a dadini piccoli un paio di fette di mozzarella fresca e mortadella e tenere da parte.



Cuocere i ravioli e nel frattempo scaldare sempre a bagnomaria la salsa.



Impiattare i ravioli, versare ai lati il cremoso di mortadella e bufala, aggiungere qualche pezzettino di limone candito e la dadolata di mozzarella e mortadella.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni