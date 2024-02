Ravioli di porchetta all'amatriciana dello Chef Danilo Pelliccia

PROCEDIMENTO

Ingredienti

Per la pasta fresca:

2 tazze di farina di semola

300 gr. di farina 00

4 uova

Un pizzico di sale

Per il ripieno:

300 g di porchetta (già cotta e disossata)

1/2 tazza di ricotta

1/4 tazza di formaggio pecorino grattugiato

Sale e pepe a piacere

Noce moscata, a piacere

Per la salsa all'amatriciana:

200 g di guanciale, tagliato a cubetti

1 lattina (400 g) di pomodori pelati

1 cipolla, tritata finemente

2 spicchi d'aglio, tritati

Pepe nero a piacere

Pecorino grattugiato

Preparazione della pasta fresca:

Disponi la farina a fontana su una superficie di lavoro. Rompi le uova al centro della fontana e aggiungi un pizzico di sale. Lentamente incorpora la farina nelle uova fino a ottenere un impasto omogeneo. Impasta energicamente per circa 10 minuti, quindi avvolgi l'impasto in pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione del ripieno:

Trita finemente la porchetta cotta. In una ciotola, mescola la porchetta tritata con la ricotta, il formaggio pecorino grattugiato, il sale, il pepe e la noce moscata. Assaggia sempre il ripieno e aggiustalo nei condimenti se necessario.

Preparazione dei ravioli:

Tirare la pasta fresca con un mattarello o utilizzando una macchina per la pasta fino a ottenere una sfoglia sottile. Distribuisci cucchiaiate di ripieno sulla metà della sfoglia, mantenendo uno spazio tra i mucchietti. Ripiega l'altra metà della pasta sopra il ripieno, premendo delicatamente intorno ai monticelli per sigillare bene i ravioli. Taglia i ravioli con una rotella dentata o con un coltello.

Preparazione della salsa all'amatriciana:

In una padella, rosola il guanciale fino a quando diventa croccante. Aggiungi la cipolla e l'aglio e cuoci fino a quando sono dorati. Aggiungi i pomodori pelati e cuoci a fuoco medio per circa 15-20 minuti, schiacciando i pomodori con una forchetta. Sul pepe nero regolati a piacere.

Cuoci i ravioli in abbondante acqua salata, scolali quando salgono in superficie.

E infine disponili nei piatti da portata, versa sopra la salsa all'amatriciana. Spolvera dosi abbondanti di pecorino grattugiato.

A cura di Indira Fassioni in collaborazione con Micol Ferrara