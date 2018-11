Le rame di Napoli sono dei dolcetti di origine catanese preparati in occasione della festività di Ognissanti e dei defunti. Soffici e al cioccolato, le rame di Napoli sono dei biscottoni speziati e ricoperti di cioccolato fondente e pistacchi tritati, buonissimi sia in versione classica che farciti con creme e confetture.

cannella in polvere

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Setacciate farina, lievito e cacao in una terrina, miscelateli e aggiungete anche il pizzico di sale, lo zucchero e le spezie.

In una ciotolina sbattete leggermente l'uovo insieme all'estratto di vaniglia, quindi unitelo agli ingredienti secchi. Incorporate anche il miele e la confettura. Mescolando con una frusta a mano, aggiungete il latte a filo.

Distribuite l'impasto su una teglia rivestita di carta da forno aiutandovi con due cucchiai e cercando di distanziarli il più possibile. Cuocete i biscotti a 180 gradi per circa 12-13 minuti. Dovranno essere morbidi. Sfornateli e fateli intiepidire prima di staccarli dalla carta. Sciogliete il cioccolato a bagnomariae glassate i biscotti che avrete messo su una gratella.

Lo sapevate che...

Non si conosce con esattezza l'origine del nome tuttavia esistono varie ipotesi: la prima cita un famigerato pasticciere di Napoli come inventore di questa ricetta; un'altra ipotesi parla di un atto di vassallaggio della Sicilia nei confronti di Napoli durante l'epoca del Regno delle due Sicilie. Durante l'impero Borbonico, infatti, fu coniata una moneta contenente una lega di rame, in modo da sostituire la più ricca lega di oro e argento. Il popolo, con l'introduzione di tale moneta, pensò bene di creare un dolce che la riproducesse, inventando così la rama di Napoli.