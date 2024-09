Quinoa con peperoni e pomodori

Sciacquate la quinoa sotto l’acqua corrente fredda, fatela tostare in una padella per un paio di minuti e poi trasferitela in una casseruola. Copritela con acqua calda, (400 ml circa, ovvero, il doppio rispetto al volume della quinoa), coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco basso fino al completo assorbimento del liquido. Ponetela in una ciotola e lasciatela raffreddare.