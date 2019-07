8 luglio 2019 07:00 Quiche rustica con pomodorini rossi, gialli e origano

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone Questa quiche ha i sapori dell’orto e dell’estate. Facile da fare e gustosa, è ideale per vegetariani e non. Se piace, grattugiate della buccia di limone biologico nel ripieno e aggiungete del basilico fresco tritato, vedrete che semplice bontà! Per un piatto unico, accompagnate con una insalata di stagione.

INGREDIENTI Per la pasta brisée farina di farro 100 g

farina integrale di farro 100 g

burro freddo a pezzetti 100 g

acqua fredda 50 g per la quiche uova 3

pomodorini rossi 10

pomodorini gialli 10

origano secco 1 cucchiaio

latte o panna fresca 200 g

parmigiano grattugiato 10 g

olio Evo q.b.

noce moscata q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

PROCEDIMENTO

Iniziate lavando i pomodorini. Poi metteteli in una teglia con una spolverata di origano e poco olio, cuocete in forno già caldo a 180-200 gradi per 30-40 minuti.

In una ciotola unite farina, burro e acqua. Impastate gli ingredienti sino ad ottenere una brisée morbida e compatta, coprite con carta forno una teglia a cerniera del diametro di 20cm. Stendete l’impasto, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

In una ciotola sbattete le uova, aggiungete latte, sale, origano, noce moscata, parmigiano e poco olio d’oliva e mescolate ancora.

Versate il composto di uova sulla base, distribuite i pomodori nella torta, spolverate con pepe nero e cuocete per circa 30-35 minuti in forno già caldo non ventilato (180 gradi).

Segui la ricetta su: www.tortelliniandco.com