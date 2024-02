Polpette vegetariane di radicchio

PROCEDIMENTO

Eliminare le foglie esterne del radicchio danneggiate. Tagliare il cespo a metà eliminando il torsolo centrale e affettare finemente. Lavare e sgocciolare delicatamente.

In una padella capiente rosolare lo scalogno tritato con poco olio extravergine. Unire il radicchio di Chioggia, salare e cuocere solo per 3/4 minuti fino a quando non si riduce di volume. Trasferire il tutto in una ciotola e lasciare intiepidire. Amalgamare un uovo al radicchio tiepido.

Sbriciolare grossolanamente la mollica di pane e unire al composto insieme al formaggio grattugiato, salare, pepare e mescolare bene il tutto fino ad ottenere un composto morbido ma corposo. Tagliare a cubetti il formaggio privato della crosta.

Prendere l’impasto con un cucchiaio, sistemare un pezzetto di formaggio al centro e appallottolare con le mani precedentemente unte con poco olio. Formare le polpette di uguale dimensione e passare nel pane grattugiato.

Per la cottura in padella riscaldare abbondante olio a 160ºC gradi, unire le polpette e cuocere per 4/5’ minuti per lato, sino a che saranno ben dorate; sgocciolare e trasferire su carta assorbente.

Per la cottura in forno posizionate le polpette su una teglia, aggiungete un filo d’olio d’oliva e cuocetele in forno statico preriscaldato a 200°C gradi per 20 minuti circa, ripiano medio del forno.

Per la cottura in friggitrice ad aria posizionare le polpette nel cestello, spruzzare poco olio e cuocere a 200º C per 15 minuti. Le vostre polpette di radicchio dal cuore filante sono pronte!

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni