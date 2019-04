Polpette di spinaci: golosità vegetariane

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone

Una delle ricette più amate della cucina italiana è senza dubbio quella delle polpette. Facili da fare, si possono preparare con qualsiasi ingrediente anche improvvisando.

La versione che vi invitiamo a provare, che trovate tra le "ricette svuotafrigo" nel numero di aprile di Cotto e mangiato Magazine, è con gli spinaci e quindi molto apprezzata anche da chi segue un'alimentazione vegetariana. Queste polpette, ricchissime di gusto per la presenza dello scalogno che insaporisce delicatamente, del parmigiano reggiano e della maggiorana, hanno nel loro impasto la farina di ceci che rende la ricetta gluten free.

Prepararle in anticipo può renderle solo più golose: sono ottime sia appena cotte che fredde nel caso in cui vogliate consumarle in un pranzo al sacco.