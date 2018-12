Plumcake speziato: scalda il cuore e l'atmosfera

Questa versione del plumcake , è un vero toccasana per il palato e per l' anima nelle rigide giornate invernali. La ricetta, pubblicata sul numero di dicembre di COTTO E MANGIATO magazine , oltre ad uvetta e canditi è ricca di spezie che pervaderanno con il loro aroma la vostra casa conferendole il classico tocco natalizio .

PROCEDIMENTO

SCALDATE il latte con il miele e mescolate.



UNITE i semi ricavati dal baccello di vaniglia, il burro, lo zucchero di canna e miscelate ancora. A parte immergete l'uvetta in acqua tiepida quindi scolatela e asciugatela.



SETACCIATE le due farine con il lievito e aggiungete tutte le spezie, unite il mix di farine e spezie al composto liquido. A questo punto, unite anche i canditi e le uvette strizzate.



MESCOLATE e versate l'impasto in uno stampo da plumcake imburrato e infarinato.



INFORNATE a 170° C e cuocete per 35 minuti.



COPRITE con un foglio d'alluminio e cuocete ancora per 10 minuti circa. Lasciate intiepidire il dolce prima di sfornarlo.



