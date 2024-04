Pizza di primavera con uova in camicia

Le tavole si preparano ad accogliere nuovi profumi e sapori a base di asparagi bianchi e verdi, fave, fragole, i primi pomodori e il profumato basilico. Perché non riunire questo trionfo di sapori e colori in un piatto tanto amato come la pizza ?

Arriva la bella stagione e non si può non parlare di ingredienti di stagione, di asparagi selvatici, natura che esplode, e voglia di vivere all’aria aperta. Ci accorgeremmo dell’arrivo della primavera anche in assenza di un calendario, grazie all’arrivo sul mercato degli splendidi ingredienti che la questa stagione ci regala.

PROCEDIMENTO

Stendere la pasta per pizza su una teglia rivestita con carta da forno e lasciar lievitare a temperatura ambiente per almeno 60 minuti.

Lavare gli asparagi, bianchi e verdi, tagliare parte del gambo, eliminando la più coriacea, e ridurre i gambi a rondelle; cuocere in poca acqua leggermente salata per 5/6 minuti, unendo anche le punte a metà cottura. Scolare il tutto e raffreddare velocemente in acqua fredda, per bloccare la cottura e preservare il colore.

Riunire nel boccale di un frullatore i gambi di asparagi, le fave, precedentemente private del baccello, i pinoli, sale, pepe, due cucchiai di olio extravergine di oliva e due cucchiai di acqua di cottura degli asparagi. Frullare il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Spalmare la pizza con la crema di asparagi e fave tralasciando il bordo. Infornare la pizza di primavera a 220ºC e cuocere per 15/18 minuti. Trascorsi 8/10 minuti di cottura farcire la pizza di primavera con gli asparagi verdi e bianchi. Mentre la pizza cuoce preparare le uova in camicia.

Portare ad ebollizione un litro d’acqua in una casseruola, salare e unire l’aceto bianco, e abbassare la fiamma in modo che l’acqua sobbolla appena.

Sgusciare un uovo alla volta in una tazza, con un cucchiaio creare un vortice nell’acqua e far scivolare l’uovo nel centro. Con l’aiuto di un cucchiaio girare delicatamente intorno all’uovo per ottenere la classica forma. Cuocere per 3/4 minuti ed estrarre l’uovo con una schiumaiola.

Se questa operazione vi sembra difficile è possibile preparare le uova in camicia con un metodo facilitato. Mettete un pezzo di pellicola trasparente alimentare in una ciotolina e ungetela con un filo d’olio. Rompeteci all’interno un uovo e richiudete bene la pellicola. Immergete “il palloncino” nell’acqua bollente e fate cuocere per 5/6 minuti. Estrarre dall’acqua con l’aiuto di una schiumarola, aprire delicatamente la pellicola ed estrarre l’uovo in camicia.

Sfornare la pizza di primavera, disporre le uova in camicia e terminare la preparazione con i pomodori datterini e le fragole tagliati a spicchi e qualche foglia di basilico fresco. Tagliare la pizza di primavera a spicchi e servire.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni