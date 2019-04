La pizza di Pasqua al formaggio è un lievitato salato tipico delle festività pasquali realizzato con un impasto gustoso a base di uova, strutto e formaggio grattugiato. In diverse regioni d'Italia, la pizza di Pasqua al formaggio si prepara qualche giorno prima e si conserva per la colazione della mattina di Pasqua, quando si accompagna ai salumi e alle uova sode, oppure si consuma a Pasquetta durante il classico picnic fuori porta.

PROCEDIMENTO

Sciogliete il lievito e lo zucchero nell'acqua tiepida. Lasciate fermentare per qualche minuto, dopodiché unitelo al centro di una fontana fatta con metà della farina. Ricoprite con la restante farina e lasciate riposare per circa 45 minuti. Nel frattempo, sbattete le uova con sale e pepe,

unite i formaggi grattugiati e l'olio di oliva. Unite, poco per volta, l'emulsione ottenuta alla farina e impastate bene. Incorporate per ultimo lo strutto e continuate a impastare bene.

Trasferite l'impasto ottenuto in una ciotola e lasciate lievitare coperto in luogo tiepido per altri 45 minuti. Posizionate quindi l'impasto in uno stampo (di alluminio o di carta) alto 10-12 cm e dal diametro di 16 cm. Lasciate lievitare ancora in luogo tiepido.