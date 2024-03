Pizza bretzel, la pizza di pane tedesco

Tonda come una pizza ma con l’impasto del tipico pane in salamoia tedesco bretzel o pretzel, è stata battezzata Brizza e viene farcita con formaggio, cipolle e bradwurst. Questa versione di pizza bretzel è farcita con classico pomodoro e mozzarella, ma potete dare libero sfogo alla fantasia .

PROCEDIMENTO

In una ciotola capiente o nella planetaria sciogliete la pasta madre (o la biga) nell’acqua con il malto d’orzo, unite la farina e impastate il tutto per qualche minuto. Incorporate il sale e il burro e proseguite la lavorazione fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Trasferite la pasta in una ciotola, coprite con della pellicola per alimenti e lasciate riposare 1 ora circa a temperatura ambiente. Riprendete l’impasto e fate un giro di pieghe in ciotola, coprite e trasferite il tutto in frigorifero e attendete 6-8 ore (o una notte).

Togliete dal frigorifero e lasciate a temperatura ambiente per circa 2 ore. Dividete l’impasto in pezzi da 125 g circa. Formate dei panetti, schiacciate al centro e date forma alle piccole pizze. Disponete i pizza bretzel su una spianatoia leggermente infarinata e lasciate riposare 2 ore a temperatura ambiente.

In una pentola capiente portate ad ebollizione l’acqua con il bicarbonato e il sale aggiunti a freddo. Immergete una pizza per volta, attendete 30 secondi ed estraete con una schiumarola sgocciolando bene. Disponete i pizza bretzel su una placca da forno precedentemente coperta da carta forno. Cospargete il bordo con semi di sesamo e aspettate che la superficie esterna si asciughi.

Farcite il centro con una cucchiaiata di pomodoro e qualche dadino di mozzarella. Cuocete in forno già caldo a 180°C (statico) per circa 20/25′ minuti fino a che la pizza bretzel non avrà raggiunto il tipico colore brunito. Sfornate e lasciate intiepidire prima di servire, sono ottimi anche freddi.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni