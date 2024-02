Pigne dolci al cioccolato

DIFFICOLTA facile

Le pigne al cioccolato sono dei dolcetti senza cottura buoni e belli che piacciono a tutti e sono semplicissime da fare. Si preparano in poco tempo: ci vuole solo un po’ di pazienza per ottenere le pigne al cioccolato mettendo i cereali al cacao a forma di petalo. Un dolcetto perfetto da fare con i bambini realizzato con quattro ingredienti che tutti abbiamo in casa.