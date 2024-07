Pasta fredda con pesto di zucchine e gamberi

Pochissimi ingredienti e poca laboriosità in cucina sono la carta vincente di questo condimento perfetto per fusilli che con la loro forma elicoidale assorbono perfettamente il condimento. Questa ricetta è qualcosa in più di un’insalata di pasta fredda: è la soluzione ideale per le giornate afose, quando si vuole una pietanza fresca e delicata senza rinunciare al gusto.