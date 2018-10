Pappardelle ai funghi porcini

PROCEDIMENTO

Pulite ulteriormente la testa e il gambo dei funghi con un panno umido (se sono molto sporchi potete sciacquarli velocemente e asciugarli subito con carta assorbente). Tagliate i funghi porcini in fettine spesse qualche mm o, se preferite, tagliate gambo e testa separatamente. Soffriggete lo spicchio d’aglio nell’olio in una padella.

Lo sapevate che...

L’unica accortezza che dovrete avere sarà quella di pulire bene i funghi e assicurarvi che al loro interno non vi siano “ospiti indesiderati”. Per controllare, vi basterà vedere se alla base del gambo e anche all’interno ci sono buchetti sospetti. Se dovessero esserci dei parassiti, inoltre, la consistenza del fungo non sarà liscia e omogenea, ma risulterà spugnosa e gommosa. Ricordate che i funghi porcini, una volta tagliati, restano sempre bianchi e non anneriscono.