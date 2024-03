Panna cotta al gorgonzola con confettura

Una mini panna cotta salata perfetta per l’ aperitivo ma anche come pre-dessert , in cui la sapidità del gorgonzola fa da contrasto alla dolcezza della confettura di albicocche o di pesche.

gelatina in fogli (2 fogli circa)

PROCEDIMENTO

Ammollare la colla di pesce in acqua fredda. Riscaldare la panna in un pentolino ed aggiungere il gorgonzola tagliato a cubetti, riscaldare e sciogliere bene il tutto.

In seguito, filtrare con un colino per scartare le parti verdi del formaggio ed unire la colla di pesce ben strizzata e miscelare il tutto. Ripartire il composto negli stampini scelti, meglio se in silicone.

Far intiepidire e riporre in frigorifero a solidificare per alcune ore.

Togliere i bordi dal pane di segale e tagliare le fette a tondini, con l’aiuto di un coppa pasta o di un piccolo bicchiere, di uguale dimensione della mini panna cotta.

Mettere una goccia di confettura su ogni crostino (che fungerà da colla) e adagiare delicatamente su ognuno una panna cotta.

Farcire la parte vuota centrale con la confettura di albicocca o di pesca, terminando la presentazione con una fogliolina di basilico.

Conservare in frigorifero sino a 15 minuti prima di servire.

A cura di Indira Fassioni