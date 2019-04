Muffins salati con carote e parmigiano

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 10'

I muffins salati sono perfetti da servire per merenda e farete un figurone se li preparate per le feste di compleanno. Queste soffici tortine inglesi hanno conquistato tutti, e sono squisite sia dolci che salate. Potete creare i muffins con gli ingredienti che più vi piacciono di più, provateli con le zucchine, gli spinaci, i pomodorini… Scegliete dei pirottini colorati per cucinare i vostri muffins, li renderete ancora più invitanti.