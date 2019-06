Mini crostatine con crema di avocado al cacao

Le mini crostatine mettono allegria, si possono preparare in anticipo, sono senza glutine e hanno poco zucchero . La ricetta ideale per colazioni e merende golose e colorate o come dessert a fine pasto (meglio ancora se accompagnate da una pallina di gelato). Perfette anche per una festa di bambini . Decoratele con frutta fresca di stagione.

PROCEDIMENTO

Iniziate dalla preparazione della frolla. In una ciotola, mescolate tra loro gli ingredienti secchi (se volete preparare delle crostatine sia bianche sia al cacao, non mettete subito il cacao. Prima fate la frolla, dividete a metà l’impasto e mescolate il cacao sino ad incorporarlo. Per metà impasto usate meno di 3 g di cacao! 1 cucchiaio sarà sufficiente). Aggiungete uovo e burro e impastate la frolla con la punta delle dita per non scaldare troppo il burro.

Avvolgete nella pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Stendete la frolla sottile su un piano di lavoro infarinato aiutandovi con un matterello. Foderate gli stampi, stendete l’impasto e bucherellate il fondo con una forchetta. Coprite la frolla con carta forno e ricoprite con dei fagioli per la cottura in bianco della frolla (senza il ripieno). Cuocete in forno già caldo a 180 gradi per circa 10 minuti.