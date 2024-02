Mele cotte al forno

Sono l’ideale anche a colazione o per merenda, accompagnate da un cucchiaino di burro, di mandorle o nocciole.

Il profumo delle mele cotte che cuociono in forno è una di quelle piccole cose che fanno subito casa, quell’inconfondibile profumo che fa tornare il buonumore: qualcuno lo definirebbe il comfort food per antonomasia.

PROCEDIMENTO

Lavare accuratamente le mele, tagliare la calotta superiore con il picciolo e tenere da parte. Utilizzare un cucchiaino o uno scavino e privare le mele del torsolo.

Sistemare le mele in una pirofila che le contenga comodamente.

Tritare grossolanamente le noci e i semi di zucca.

Farcire la cavità delle mele con la frutta secca e una cucchiaiata di miele e riposizionare la calotta superiore.

Aggiungere nella pirofila i bastoncini di cannella, mezzo bicchiere d’acqua e un cucchiaio di miele.

Cuocere le mele in forno preriscaldato a 180º C gradi per 40/45 minuti.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni